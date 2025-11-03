福岡県警は3日、同県八女市内で2日に道交法違反の疑いで現行犯逮捕した少年（15）が、現場から一時逃走する事案が発生したと明らかにした。手錠をかけられたまま逃げ、発見され再び逮捕された際には手錠をしていなかった。