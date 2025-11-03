１１人組グローバルボーイズグループのＩＮＩが３日、都内で公開中のドキュメンタリー映画「ＩＮＩＴＨＥＭＯＶＩＥ『ＩＮｅｅｄＩ』」公開記念舞台あいさつに臨んだ。この日がデビュー４周年の記念で、舞台上ではサプライズ祝福も行われた。会場には記念日を祝うサプライズケーキも登場し、リーダーの木村柾哉（２８）は「この４年間、いろんなことを経験してともに歩んできた」と感謝し「ＩＮＩがいろいろなところで