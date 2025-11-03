ザルツブルクのFW北野颯太が2日、オーストリア・ブンデスリーガ第12節のリート戦で2試合連続となる今季リーグ戦4点目を決めた。北野は前節8試合ぶりに先発出場すると1ゴール1アシストを含む3得点に絡む活躍で勝利に貢献。続く今節も先発入りすると前半45分、MFクレメント・ビショフがペナルティエリア左でボールを受けたタイミングで中央にいた北野が外を回ってボールを呼び込む。パスを受けると体を開いて右足でファーサイド