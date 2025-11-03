大分トリニータは3日、練習時の声掛けについて「選手・スタッフがトレーニングに集中する為にも、声掛けはお控えください」と呼びかけた。クラブによると「最近、トレーニング時に選手への声掛けをされる方が見受けられます」という。大分はチームが練習に集中するために声掛けの自粛を呼びかけるとともに、「アカデミーについても、選手・スタッフへの声掛けは、お控えください。何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げ