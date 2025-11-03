【その他の画像・動画等を元記事で観る】 芳根京子と高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が初共演する映画『君の顔では泣けない』。本作の監督である坂下雄一郎と、原作者の君嶋彼方が11月2日に開催された第38回東京国際映画祭上映後舞台挨拶に登場した。 「現場で興奮しながら見ていたのを覚えています」（坂下雄一郎監督） 映画を見終えたばかりの観客の大きな拍手に迎えられた坂下監督と君嶋先生