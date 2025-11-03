女優の芳根京子（28）が2日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。ストレスでなってしまう“症状”を明かした。占い師の星ひとみから「ストレスで胃腸炎になる。癖はお腹をなでること。バレないようにやっている」と指摘され、図星のあまり思わず手で口を覆った芳根。2016年度後期NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」でヒロインを務めた。「朝ドラのクランクインも放送始まる直前