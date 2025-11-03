【YAMAHAFG250S】（愛知県うし17歳）250830213728145話の始まりは、私が5歳の頃。私が某アンパンマンギターの話をした際、父が思い出したように引っ張り出してきたのがきっかけでした。それからしばらく経ち、私が16歳になる頃。もとから入っていた演劇部との兼部先を探していた私は、友人の紹介でフォークソング部(フォークとは名ばかりで、ロックからボカロまで好きな曲をアコギでかき鳴らす部)に入部することに。しばらく