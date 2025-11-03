昨年１１月１２日に亡くなったＩＷＡジャパンプロレス社長の浅野起洲さん（本名・浅野金六＝享年７２）の一周忌追悼興行が、１４日に東京スクエア・イン・板橋で開催されることになった。浅野さんの遺志を継承したＩＷＡタイランドの日本初進出大会として行われる。開催に当たって同団体のプミ代表は「私が敬愛するミスター浅野の１周忌追悼大会が、ＩＷＡタイランドの日本初大会となることを心よりうれしく思います。天国のミ