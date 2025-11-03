ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが２日（日本時間３日）、ロサンゼルス国際空港に凱旋した。地元局「ＡＢＣ７ロサンゼルス」は「ＢＲＥＡＫＩＮＧＮＥＷＳ」として現地の熱狂ぶりを生中継。滑走路では放水礼砲が行われ、世界一チームの帰還を祝った。チームを乗せたチャーター機は現地時間の同日１７時３０分過ぎに着陸。機体から最初に姿を見せたのは、ワールドシリーズＭＶＰの山本由伸投手（２６）。手にし