米大リーグのワールドシリーズは、３勝３敗で迎えた第７戦で、延長１１回の接戦を制したドジャースが球団史上初となる２年連続のワールドシリーズ制覇を果たした。第３戦の延長１８回、第７戦の延長１１回という接戦を落としたブルージェイズは１９９３年以来３２年ぶりの頂点を逃した。ドジャースには大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）と３人の日本人選手が所属。ワールドシリーズでも大谷