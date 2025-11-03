買い物に行った際、店員さんのミスでお会計や商品の不備がある……そんな経験は、誰にでも一度はあるのではないでしょうか。ただ、店員さんが丁寧に謝罪してくれれば、「仕方ないか」と気持ちを収められる人も多いと思います。今回は、車で1時間のショッピングモールに行ったところ、“店員さんの対応”で不快な思いをした筆者の知人・Wさんの体験をご紹介します。 購入した服に付属品がなく、電話で郵送してほしいとお願い