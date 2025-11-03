今回ご紹介するのはセリアのフェイクグリーンとフェイクフラワー。フラワーアレンジメントをやってみたいという初心者さんに、ぜひとも手に取ってほしいアイテムです。難しい工程はなく、葉っぱや花のパーツを抜き刺しするだけで、アレンジメントが可能。実際に挑戦してみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アレンジフラワー ブルーミングローズマット／ダルカラーマット価格：各￥1