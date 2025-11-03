政府は令和7年秋の叙勲を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。農林水産省関係根岸孝成氏（元・ヤクルト本社社長）▽旭日中綬章＝根岸孝成（元・ヤクルト本社社長）▽旭日小綬章＝西村久（元・全国油菓工業協同組合理事長）、野呂剛弘（元・全国納豆協同組合連合会会長）▽旭日双光章＝有馬英一（元・兵庫県珍味商工協同組合理事長）、大八木修（京都府米穀小売商業組合理事長）、鈴鹿且久（京都府菓子工業組合副理事長