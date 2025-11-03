アメリカ女子1部ナショナル・ウィメンズサッカーリーグ（NWSL）のレギュラーシーズン最終節が2日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）の選手たちがゴールを記録した。エンジェル・シティのDF守屋都弥は、MF杉田妃和とともにシカゴ・スターズ戦で先発出場した。守屋は23分、右からのクロスをペナルティエリア内で収めると、密集の中で落ち着いてボールをコントロールし、最後は右足で押し込んで移籍後初得点を記録した。