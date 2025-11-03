横浜市中区山下町の山下公園近くの海上で１日午前に見つかった性別不明で着衣がない上半身だけの遺体について、県警は２日、遺体は２０〜５０歳代で、女性の可能性が高いと発表した。県警は遺体の身元を調べるとともに、遺体の損傷程度などから死体遺棄事件として捜査を進めている。発表によると、遺体には頭部と下半身がなかった。同日の司法解剖で、死後数か月が経過したとみられることが判明。死因は不明だった。下半身など