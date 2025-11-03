11月3日の県内は大気の状態が非常に不安定になる見込みです。気象台は土砂災害への警戒を呼びかけています。 県内は低気圧や寒気の影響で雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです。 11月3日予想される1時間降水量は多いところで上越と中越が30ミリ、下越と佐渡が20ミリです。 11月4日午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで上越が100ミリ、中越が80ミリなどとなっています。 雨雲が停滞した