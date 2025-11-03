元ＴＢＳアナウンサーの小林麻耶が３日、Ｘを更新し、結婚後「國光麻耶」としていたが「小林麻耶に戻すことにしました」と報告した。小林は「國光麻耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました」と切り出し「これまで記事などを書いてくださる際に大変お手数をおかけいたしました。名前が全く浸透していないのにもかかわらず、國光麻耶に仕事のオファーをしてくださった方々、有り難うございます。感謝しています」