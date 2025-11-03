ソフトバンクは3日、村上隆行打撃コーチの退団を発表した。村上コーチは19年〜21年まで中日で打撃コーチを担当した後、22年からソフトバンクの一軍打撃コーチに就任。23年は二軍打撃コーチを担当し、24年からは再び一軍の打撃コーチを務めた。