女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が３日、自身のインスタグラムを更新。１３位で終えた先週の国内ツアー「樋口久子・三菱電機レディス」で?バイザーデビュー?したことなどについて投稿した。キャップ派の渋野は「先週の試合ではａｄｉｄａｓｏｒｉｇｉｎａｌのゴルフウェアを着用させていただきました。カラフルウェアや初めてのバイザー挑戦、似合うのかなーと心配になりながら着用させていただきましたが思った