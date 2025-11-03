【モデルプレス＝2025/11/03】3日、都内にて日経トレンディ（日経BP社）が選ぶ「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測ベスト30」先行発表会が行われ、「今年の顔」としてSKY-HI（スカイハイ）とフリーアナウンサーの森香澄、「来年の顔」として俳優の宮世琉弥が、編集長の澤原昇氏とともに登壇した。【写真】元テレ東美人アナ、スリットから美脚チラリ◆SKY-HI・森香澄・宮世琉弥、選出に喜び「今年の顔」に選ばれたSKY-H