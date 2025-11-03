「ヴァンセンヌ旧車会では、女性オーナーはまだ少ないの」そう、ミリアム・ウルバンは笑みを浮かべながら言った。【画像】ヴァンセンヌ旧車会の数少ない女性オーナー、ミリアムと愛車フィアット500（写真23点）彼女もその数少ない一人だ。愛車はフィアット500。愛称は”ティティーヌ（Titine）”。ティティーヌとは、フランス語で小さな車や古い車に親しみを込めて呼ぶ言葉だ。その小さなボディと明るい笑顔で、Vincennes en Ancie