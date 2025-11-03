ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３日、最新のＪＮＮの世論調査で先月発足した高市内閣の支持率が８２・０パーセントにのぼったことを伝えた。調査は１１月１、２日に全国１８歳以上２６０７人に「ＲＤＤ方式」（固定・携帯）で行い、有効回答は１０１３人だった。スタジオで宇賀神メグアナウンサーが「高市内閣の支持率は８２・０パーセントと先月の石破内閣の支持率から３８・３ポイント上昇