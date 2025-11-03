「ゴジラ-0.0」公式サイト TM&© Toho Co., Ltd. 「ゴジラ-1.0」を手掛けた山崎貴監督による、新作ゴジラのタイトルが「ゴジラ-0.0」(ゴジラマイナスゼロ)に決定した。山崎氏が監督・脚本・VFXを担当する。タイトル解禁映像も公開された。 【タイトル解禁】山崎貴監督ゴジラ新作映画 製作は東宝。制作プロダクションはTOHOスタジオ ROBOT、VFXは白組。