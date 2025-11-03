◇東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第1日Aブロック慶大1―2法大（2025年11月3日神宮）フレッシュ4連覇中の慶大が、法大投手陣から1点しか奪えず痛い1敗を喫した。7回2死二塁の好機に代打で登場した清原勝児（1年＝慶応）は「後に繋ごうと思って打席に立った」とフルカウントから四球を選んだが、後続が続かない。1点を追う9回も1死から打席が回り4球ファウルで粘ったが遊ゴロに倒れ悔しさをあらわにした。