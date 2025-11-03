３日午前９時頃、秋田県湯沢市川連町の山林で、近くに住む女性（７９）が死亡しているのが見つかった。顔に動物にひっかかれたような傷があり、湯沢署はクマに襲われたとみて調べている。発表によると、女性は２日午前、「山に行ってくる」と家族に電話で伝えた後、連絡が取れなくなり、捜索願が出されていた。遺体が見つかったのは女性宅から数十メートル離れた山林で、女性は日頃からキノコを採りに山に入っていたという。