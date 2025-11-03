3ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÃÙ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÅÄºê¡¦¿¿Ê¿¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡ª¡×¤È¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅÄºêÍ¤°ì¤ÈABCËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬À¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¡Ö¾å¾Â¤µ¤ó¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯ÅþÃå¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÃË2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ìó10Ê¬¸å¡¢¾å¾Â¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ëÅÓÃæ¤ÎÆ»Ï©¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ