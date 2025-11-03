ジンの誕生日には、家族みんなでアミューズメントパークへ行って楽しませてあげたい。俺はそう思って、いつも以上に熱心にナオをお出かけに誘ったのです。なんとかナオはアミューズメントパークへ一緒に来たものの、終始一人行動。1日ベンチに座って読書をしていました。一緒に列に並ぶこともしなければ、一緒にパレードを見ることもしない。場所とりをするわけでもない。楽しみにしていた花火を見る前にナオが帰ると言い出したの