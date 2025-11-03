◆バスケットボール・全国高校選手権（ウインターカップ）福岡県大会女子（3日・アクシオン福岡）上位4校による決勝リーグ最終戦が行われ、昨年のウインターカップと今夏の全国総体で4強の精華女子が東海大福岡を70―41で破った。両校と福岡大若葉が2勝1敗で並び、規定により3チーム間の得失点差で1位精華女子（＋26）、2位東海大福岡（―11）、3位福岡大若葉（―15）となった。今年のウインターカップは福岡県に男女2チームず