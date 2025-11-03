＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞首位と3打差で出た24歳・仲村果乃が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル14アンダーで逆転し、今季のツアーで10人目の初優勝者となった。2023年からミズノとアンバサダー契約を結ぶ、仲村の使用クラブを見てみよう。【画像】仲村果乃の「顔が好き」なクラブを1本ずつ見る最も活躍したのは最近、50度から49度にロフトを変更