学歴詐称の疑惑を指摘され、2度目の不信任決議を受けた伊東市の田久保真紀市長が10月31日をもって失職したことを受け、市の近持剛史企画部長が11月1日から12月予定の次期市長選で新市長が決まるまでの間、市長の職務代理者を務めます。 【写真を見る】市長失職職務代理者の企画部長・近持剛史氏 近持部長は31日、報道陣の取材に「市長もいませんし、副市長も教育長もいません。市民サービスに影響がないように各部長と協力