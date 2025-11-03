広島市西区に、国内最高峰のハンドボールリーグ「リーグＨ」に所属する女子チーム「イズミメイプルレッズ広島」の練習拠点となる「ｙｏｕｍｅアリーナ」が完成しました。 きょうはこけら落としのイベントが行われ、子どもたちが選手と対決するなど、ハンドボールの魅力に触れていました。 イズミメイプルレッズ広島 中川正太社長「ハンドボールを通じて地域に夢と活力を与え 社会の