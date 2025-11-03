◇東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第1日Aブロック法大2―1慶大（2025年11月3日神宮）3番に座った法大の山田頼旺（1年＝中京大中京）が3回、逆風の中左翼席に弾丸本塁打を放った。この先制アーチが大きく「ずっとフレッシュで法政に負けていたので、全員が今季は勝つぞという思いが強かった」と勝利に結びつく一発を喜んだ。高校通算21号を放つ右の長距離砲。左打者の多いチームで貴重な存在となりそうだ