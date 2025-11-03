俳優・庄司浩平（２６）が３日、都内で２ｎｄ写真集「庄司浩平写真集だから、ぼくは」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）発売記念イベントを行った。２６歳の誕生日の１０月２８日に発売。イベントでは誕生日ケーキでも祝福され「多くの方に手に取っていただいて反響など、皆さんに注目していただいているという実感をしています」と喜びを語った。約４年半ぶりの写真集はストーリー形式となっており、文学を愛する庄司が書き下ろした１