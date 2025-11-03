3日の新潟県内は大気の状態が非常に不安定となり、大雨となるところがある見込みです。土砂災害などに警戒が必要です。【氏田陽菜アナウンサー】「午前10時半の新潟市中央区。雨がパラパラと降ってきた。冷たい風が吹くと肌寒い」強い寒気の影響を受け、大気の状態が非常に不安定となっている県内。午前11時までの24時間に降った雨の量は、村上市三面で70.5ミリなど、各地でまとまった雨となっています。このあとも雷を伴っ