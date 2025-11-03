韓国・ソウル市内の観光スポットで2日夜、日本人観光客の女性が飲酒運転の車にはねられ、死亡しました。事故があったのはソウルの繁華街、東大門駅近くの交差点で、2日午後10時ごろ、横断歩道を渡ろうとしていた日本人観光客の親子が信号を無視して走ってきた乗用車にはねられました。58歳の母親は死亡し、38歳の娘も骨折の重傷です。警察は、車を運転していた30代の男を現行犯逮捕しました。男からは免許取り消しレベルのアルコー