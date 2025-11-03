東京科学大学が3日までに公式HPを更新。爆破予告による工大祭の中止と、大岡山キャンパスの立ち入り制限を発表した。公式HPでは「東京科学大学に対して、11月3日に大岡山キャンパスを爆破する旨の予告がありました」とし「11月2日（日）19:00現在、警察と緊密に連携し、事実関係の確認および安全確保に向けた対応を進めております。本学では、キャンパスへ入構予定の皆様、学生、教職員の安全を最優先に考え、安全が確認できるまで