ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦まで戦ったブルージェイズは、あと一歩のところで３２年ぶりの優勝を逃した。５戦目を終えた時点でドジャースに３勝２敗と勝ち越し、世界一に王手。残すは本拠地トロントでの試合だけとなったが、まさかの連敗を喫して涙をのんだ。しかも最終戦は９回一死まで１点をリード。しかし、ロハスのソロで同点に追いつかれ、延長１１回にスミスに決勝ソロを浴びて万事休した。ドジャースのＷＳ連覇に