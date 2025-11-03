【その他の画像・動画等を元記事で観る】Eveが、テレビアニメ『ポケットモンスター』新章「ライジングアゲイン」のOPテーマとして書き下ろした新曲「アイオライト」が配信リリースされた。合わせて当楽曲のMusic Videoがプレミア公開された。楽曲のタイトルである「アイオライト」は道を示すという意味があり、彼らの冒険のその先に向けた音楽を添えたいという思いで制作された冒険の始まりを感じさせる楽曲に仕上がっている。Musi