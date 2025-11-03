フルート奏者でモデルのCocomiさん（24）が2025年10月29日、自身のインスタグラムを更新。上目遣いがキュートな秋コーデのソロショットを披露した。Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。「皆様温かくしてくださいね」Cocomiさんは、「寒くなってきましたねー」とのコメントを添えて、階段に座り上目遣いをする姿や萌え袖ショットなど4枚の写真を投稿。「皆様