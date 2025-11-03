メ～テレ（名古屋テレビ） 秋の叙勲の受章者が発表され、東海3県であわせて255人が選ばれました。 秋の叙勲の受章者は東海3県で愛知県が127人、岐阜県が71人、三重県が57人です。 このうち、岐阜県土岐市の陶芸家、林正太郎さん（78）は旭日双光章を受章しました。 林さんは50年以上、美濃焼の1つ、「志野」の研究を続け、伝統的な技法を受け継ぎながら日本の四季の「自然美」などを表現した独自の作風を創り出して