メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市で、市内3つの酒蔵の日本酒を楽しめるイベント、「飛騨三蔵まいり」が行われています。 三蔵まいりは新酒が出来上がるこの季節に市内3つの酒蔵が協力し、多くの人に日本酒の魅力を知ってもらおうと毎年行っています。 1000円でチケットを購入すると、それぞれの酒蔵で2杯ずつ自慢の酒を飲むことが出来ます。 会場には3つの酒蔵の酒がブレンドされた限定の日本酒などが販売さ