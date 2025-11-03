山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ この日、誰よりもマウンドで輝いていたのは、前日に96球を投げた男だった。 3勝3敗で迎えたワールドシリーズ最終第7戦、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）は、9回裏のマウンドに立った