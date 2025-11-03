悪い人ではないと思うのですが…心配というか自分の気持ちを押しつけてる感じですよね。出産後も義母からのメッセージ攻撃は止まらず、対面でもあれやこれやと言ってくるため主人公のメンタルは限界寸前になっていくのです…。【まんが】うちの義母は心配性(ウーマンエキサイト編集部)