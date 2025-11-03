巨人は３日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内で行う若手主体の秋季キャンプ第２クール初日を迎えた。第１クールに引き続き練習量の確保をテーマに、午前から実戦的な守備練習、打撃練習など質も中身の濃い練習をたっぷり行った。１３日まで予定されているキャンプ終盤には、猛練習の成果を試す場として８日と１２日に紅白戦を予定している。午前Ｇタウンで午後Ｇ球場室内の１軍首脳陣が指揮する「午前組