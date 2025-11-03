大阪の秋の恒例イベント「御堂筋ランウェイ」が、３日午後２時から４時まで、大阪市内で開催される。大阪の大動脈といわれるメインストリート「御堂筋」を交通規制して行われる行事で、昨年は松平健、ＪＯ１、東京ディズニーリゾートの人気者らが参加し、のべ約７０万人が詰めかけた。２２年の開催時にはお笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志、浜田雅功が、任命された２０２５大阪・関西万博アンバサダーとしてランウェイを