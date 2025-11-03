来季から広島の投手コーチに就任する前ヤクルトの石井弘寿氏が３日、マツダスタジアムで就任会見を行った。現役、コーチで３０年間、ヤクルト一筋だった。赤を基調にしたネクタイを着けて「気持ちとともに、赤く燃えている。お話をいただいて、カープさんの熱い気持ち、熱心さが伝わった。このチームで新井監督、選手たちと戦いたいなと思った」と、背筋を伸ばした。４日に宮崎・日南に移動し、５日から秋季キャンプに参加する。