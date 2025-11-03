男性11人組「INI」が3日、都内でドキュメンタリー映画「INITHEMOVIE『INeedI』」（監督榊原有佑）の公開記念舞台あいさつに出席した。グループ初の映画。2021年のデビューから2度のドーム単独公演を成功させた約4年間の軌跡。田島将吾（27）は「普段は見せてない部分をMINI（ミニ、ファンの総称）の皆さんに見てもらったことでより絆が強まったなと思います」とうなずいた。4年間の密着で、撮影総容量は50テラバイト