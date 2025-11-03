義母の嫁いびりにストレスを抱えていても、歯向かうと余計に面倒なことになるため、我慢している人も多いのではないでしょうか。そんな義母から陰湿な嫌がらせを受けているときに、義父が助けてくれることもあるようで……？今回は、義母の陰湿な嫁いびりに耐えていたら義父がブチ切れて助けてくれた話をご紹介いたします。義母に説教「義母はとても陰湿な人で会うたびに嫌味を言ってくるんです。特に礼儀やマナーに厳しい人なの