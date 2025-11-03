顧客の課題解決や成功を促し、彼らの満足度を高めるうえで、やはりセールスパーソンの存在は欠かせません（写真：ふじよ／PIXTA）AIの登場と進化により営業という仕事はなくなる。そんな声を聞いたことがあるビジネスパーソンもいるだろう。しかし冷静に現実を見ると、いま強い会社は例外なく営業組織が元気である。『強くて元気な営業組織のつくりかた』（東洋経済新報社）の執筆・監修を手掛けたグロービス経営大学院 教員の嶋田