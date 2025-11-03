タレント・女優の森香澄が3日、都内で開催された日経トレンディ「2025年ヒット商品＆2026年ヒット予測」発表会に、SKY-HI、宮世琉弥と共に出席。森は“今年の顔”として登壇し、喜びを語った。【写真】「来年の顔」に選ばれた宮世琉弥日経トレンディでは、1987年の創刊以来、その年のヒット商品をランキング化し、誌面にて発表。2025年のヒット商品ベスト30は、2024年10月から2025年9月の対象期間に発売された商品・サービスを